Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch legte der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 18 408,89 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 88,636 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,236 Prozent tiefer bei 18 318,46 Punkten in den Handel, nach 18 361,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 273,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 455,68 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,03 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 18 395,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 041,73 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 17 716,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 6,15 Prozent auf 73,35 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,12 Prozent auf 21,55 EUR), Vincorion (+ 4,92 Prozent auf 19,20 EUR), MBB SE (+ 4,67 Prozent auf 183,80 EUR) und tonies (+ 3,01 Prozent auf 12,32 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Hypoport SE (-3,56 Prozent auf 84,10 EUR), Dermapharm (-3,13 Prozent auf 40,30 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 5,66 EUR), HelloFresh (-2,66 Prozent auf 3,56 EUR) und EVOTEC SE (-2,04 Prozent auf 3,46 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 856 903 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Mrd. Euro macht die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at