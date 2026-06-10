Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter

Der SDAX zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch steht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,79 Prozent im Minus bei 17 882,26 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,023 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 18 030,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 024,89 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 882,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 057,44 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 2,06 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 18 628,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SDAX 17 316,11 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 071,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,03 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Fielmann (+ 6,99 Prozent auf 44,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,94 Prozent auf 1,42 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,25 Prozent auf 7,72 EUR), Grand City Properties (+ 1,84 Prozent auf 8,85 EUR) und HORNBACH (+ 1,45 Prozent auf 77,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Siltronic (-3,98 Prozent auf 85,55 EUR), Hypoport SE (-3,53 Prozent auf 73,85 EUR), TeamViewer (-3,40 Prozent auf 5,55 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 36,52 EUR) und SFC Energy (-3,32 Prozent auf 19,24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 628 177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,413 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at