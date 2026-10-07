Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter

Der SDAX zeigt sich derzeit im Minus.

Am Mittwoch gibt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,06 Prozent auf 18 189,20 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,802 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,505 Prozent auf 18 291,95 Punkte an der Kurstafel, nach 18 384,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 189,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 433,30 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,337 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 18 753,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 148,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der SDAX noch bei 17 354,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,56 Prozent auf 72,30 EUR), HelloFresh (+ 4,15 Prozent auf 2,44 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,79 Prozent auf 5,53 EUR), 1&1 (+ 1,92 Prozent auf 23,85 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen NORMA Group SE (-7,06 Prozent auf 16,06 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,46 Prozent auf 15,20 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR), Energiekontor (-4,07 Prozent auf 23,55 EUR) und OHB SE (-3,93 Prozent auf 161,40 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 750 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at