Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent höher bei 18 139,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,894 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,206 Prozent auf 18 164,73 Punkte an der Kurstafel, nach 18 127,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 139,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 173,37 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 633,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SDAX bei 18 423,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 630,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,51 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 2,16 Prozent auf 11,85 EUR), SFC Energy (+ 1,94 Prozent auf 21,00 EUR), Basler (+ 1,91 Prozent auf 21,30 EUR), KSB SE (+ 1,45 Prozent auf 840,00 EUR) und MLP SE (+ 1,42 Prozent auf 9,27 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,01 Prozent auf 51,10 EUR), Douglas (-1,59 Prozent auf 7,41 EUR), HAMBORNER REIT (-1,18 Prozent auf 4,20 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 55,30 EUR) und pbb (-0,96 Prozent auf 3,31 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at