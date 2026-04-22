Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Mittwoch springt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 18 179,45 Punkte an. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,326 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,249 Prozent fester bei 18 176,11 Punkten, nach 18 131,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 197,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 170,03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,520 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 16 197,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der SDAX auf 18 345,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 104,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,75 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,39 Prozent auf 1,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,33 Prozent auf 77,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 174,80 EUR), Mutares (+ 2,43 Prozent auf 25,25 EUR) und PVA TePla (+ 2,28 Prozent auf 39,46 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Medios (-2,17 Prozent auf 13,50 EUR), ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 81,70 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 4,89 EUR), STO SE (-1,25 Prozent auf 110,20 EUR) und KWS SAAT SE (-1,23 Prozent auf 72,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 255 728 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,316 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at