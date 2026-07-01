Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Der SDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,24 Prozent stärker bei 18 088,35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 86,541 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,256 Prozent auf 18 091,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 045,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 086,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 103,30 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, den Wert von 18 958,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 802,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der SDAX noch bei 17 430,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 2,54 Prozent auf 5,13 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,12 Prozent auf 67,35 EUR), ATOSS Software (+ 1,49 Prozent auf 67,90 EUR), Hypoport SE (+ 1,31 Prozent auf 84,90 EUR) und Vincorion (+ 1,31 Prozent auf 16,98 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-2,75 Prozent auf 21,20 EUR), SMA Solar (-2,30 Prozent auf 61,50 EUR), Shelly (-1,68 Prozent auf 58,40 EUR), Ottobock (-1,38 Prozent auf 50,10 EUR) und NORMA Group SE (-1,03 Prozent auf 17,36 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at