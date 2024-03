Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Um 12:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 18 463,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 464,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 376,00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 597,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 752,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 178,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3,95 Prozent auf 26,33 EUR), Deutsche Bank (+ 2,75 Prozent auf 14,62 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 27,77 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,37 Prozent auf 56,06 EUR) und Porsche (+ 1,31 Prozent auf 94,10 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BMW (-1,54 Prozent auf 104,92 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR), Daimler Truck (-0,91 Prozent auf 46,63 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,59 Prozent auf 120,54 EUR) und Fresenius SE (-0,53 Prozent auf 24,55 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 413 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,964 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,08 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at