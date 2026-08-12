Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Mittwoch.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 26 446,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 379,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 576,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 116,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 24 031,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 142,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 64,81 EUR), HOCHTIEF (+ 1,75 Prozent auf 452,60 EUR) und Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 77,85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-1,98 Prozent auf 61,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 74,02 EUR), Beiersdorf (-1,60 Prozent auf 78,50 EUR), EON SE (-1,52 Prozent auf 18,73 EUR) und Deutsche Telekom (-1,47 Prozent auf 28,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 258 270 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 211,109 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at