Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX-Entwicklung
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15.04.2026 12:27:03
Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,21 Prozent leichter bei 24 016,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 980,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 102,50 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 23 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 250,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 21 247,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,24 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,76 Prozent auf 41,73 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 508,60 EUR), Merck (+ 1,46 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Börse (+ 1,14 Prozent auf 256,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 38,65 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,26 Prozent auf 39,15 EUR), Airbus SE (-0,93 Prozent auf 171,24 EUR), MTU Aero Engines (-0,89 Prozent auf 332,40 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,28 EUR) und GEA (-0,72 Prozent auf 61,70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 931 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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