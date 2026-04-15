Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,21 Prozent leichter bei 24 016,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 980,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 102,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 23 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 250,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 21 247,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,24 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,76 Prozent auf 41,73 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 508,60 EUR), Merck (+ 1,46 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Börse (+ 1,14 Prozent auf 256,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 38,65 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,26 Prozent auf 39,15 EUR), Airbus SE (-0,93 Prozent auf 171,24 EUR), MTU Aero Engines (-0,89 Prozent auf 332,40 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,28 EUR) und GEA (-0,72 Prozent auf 61,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 931 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at