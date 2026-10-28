JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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28.10.2026 12:27:23
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen
Am Mittwoch geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 4 101,62 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 574,940 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,042 Prozent höher bei 4 094,36 Punkten, nach 4 092,64 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 104,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 083,97 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 969,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 837,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 718,15 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 13,17 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 8,51 Prozent auf 255,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,07 Prozent auf 52,80 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 30,66 EUR), JENOPTIK (+ 2,96 Prozent auf 41,06 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,46 Prozent auf 31,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 91,20 EUR), TeamViewer (-2,10 Prozent auf 7,47 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 72,90 EUR) und IONOS (-1,41 Prozent auf 34,94 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 340 580 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 240,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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