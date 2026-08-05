Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 3 969,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,799 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,181 Prozent auf 3 989,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 981,98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 994,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 966,55 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 3 899,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 804,95 Punkte. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 3 800,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,54 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,22 Prozent auf 56,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,44 Prozent auf 3,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,40 Prozent auf 29,88 EUR), HENSOLDT (+ 1,94 Prozent auf 89,14 EUR) und JENOPTIK (+ 1,53 Prozent auf 39,74 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,89 Prozent auf 78,00 EUR), TeamViewer (-0,46 Prozent auf 6,49 EUR), CANCOM SE (-0,40 Prozent auf 24,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 593 378 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 190,027 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at