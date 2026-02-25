Elmos Semiconductor Aktie

TecDAX im Fokus 25.02.2026 09:29:25

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Mittwoch aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 3 726,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 551,813 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,059 Prozent auf 3 713,08 Punkte an der Kurstafel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 737,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 704,92 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 496,96 Punkte. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 3 839,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 11,42 Prozent auf 39,04 EUR), Kontron (+ 1,73 Prozent auf 23,46 EUR), Nemetschek SE (+ 1,55 Prozent auf 65,55 EUR), Sartorius vz (+ 1,37 Prozent auf 236,50 EUR) und HENSOLDT (+ 0,88 Prozent auf 80,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Nagarro SE (-8,41 Prozent auf 52,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 138,80 EUR), AIXTRON SE (-0,79 Prozent auf 23,97 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,67 Prozent auf 51,75 EUR) und 1&1 (-0,67 Prozent auf 22,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nordex-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 345 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu SAP SE

10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,60 0,89% 1&1 AG
AIXTRON SE 24,23 -0,37% AIXTRON SE
Elmos Semiconductor 140,60 -0,42% Elmos Semiconductor
freenet AG 30,02 -2,97% freenet AG
HENSOLDT 80,20 1,13% HENSOLDT
Kontron 22,92 -0,09% Kontron
Nagarro SE 50,75 -10,57% Nagarro SE
Nemetschek SE 64,75 -0,31% Nemetschek SE
Nordex AG 40,78 16,31% Nordex AG
SAP SE 167,48 0,52% SAP SE
Sartorius AG Vz. 238,00 2,23% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 52,90 2,22% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,54 0,31% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 749,00 0,91%

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

