Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX im Fokus
|
25.02.2026 09:29:25
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 3 726,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 551,813 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,059 Prozent auf 3 713,08 Punkte an der Kurstafel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 737,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 704,92 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 496,96 Punkte. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 3 839,39 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 11,42 Prozent auf 39,04 EUR), Kontron (+ 1,73 Prozent auf 23,46 EUR), Nemetschek SE (+ 1,55 Prozent auf 65,55 EUR), Sartorius vz (+ 1,37 Prozent auf 236,50 EUR) und HENSOLDT (+ 0,88 Prozent auf 80,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Nagarro SE (-8,41 Prozent auf 52,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 138,80 EUR), AIXTRON SE (-0,79 Prozent auf 23,97 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,67 Prozent auf 51,75 EUR) und 1&1 (-0,67 Prozent auf 22,35 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Nordex-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 345 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu SAP SE
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,60
|0,89%
|AIXTRON SE
|24,23
|-0,37%
|Elmos Semiconductor
|140,60
|-0,42%
|freenet AG
|30,02
|-2,97%
|HENSOLDT
|80,20
|1,13%
|Kontron
|22,92
|-0,09%
|Nagarro SE
|50,75
|-10,57%
|Nemetschek SE
|64,75
|-0,31%
|Nordex AG
|40,78
|16,31%
|SAP SE
|167,48
|0,52%
|Sartorius AG Vz.
|238,00
|2,23%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|52,90
|2,22%
|TeamViewer
|4,54
|0,31%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 749,00
|0,91%
