Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Mittwoch aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 3 726,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 551,813 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,059 Prozent auf 3 713,08 Punkte an der Kurstafel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 737,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 704,92 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 496,96 Punkte. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 3 839,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 11,42 Prozent auf 39,04 EUR), Kontron (+ 1,73 Prozent auf 23,46 EUR), Nemetschek SE (+ 1,55 Prozent auf 65,55 EUR), Sartorius vz (+ 1,37 Prozent auf 236,50 EUR) und HENSOLDT (+ 0,88 Prozent auf 80,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Nagarro SE (-8,41 Prozent auf 52,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 138,80 EUR), AIXTRON SE (-0,79 Prozent auf 23,97 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,67 Prozent auf 51,75 EUR) und 1&1 (-0,67 Prozent auf 22,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nordex-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 345 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

