EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Index im Fokus 24.06.2026 15:59:00

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück

Der TecDAX fällt am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 3 875,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 526,265 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 3 912,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 903,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 870,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 912,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 416,31 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 834,89 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,03 Prozent auf 34,25 EUR), EVOTEC SE (+ 3,23 Prozent auf 4,85 EUR), Sartorius vz (+ 3,06 Prozent auf 219,20 EUR), United Internet (+ 1,51 Prozent auf 24,20 EUR) und IONOS (+ 1,13 Prozent auf 26,94 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-4,88 Prozent auf 50,70 EUR), Nordex (-4,74 Prozent auf 43,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,15 Prozent auf 92,45 EUR), CANCOM SE (-4,05 Prozent auf 22,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,92 Prozent auf 29,38 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 057 596 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 154,374 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 22,15 -1,56% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,16 -0,61% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,22 -0,91% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 4,79 0,34% EVOTEC SE
freenet AG 24,14 -0,49% freenet AG
IONOS 26,44 -2,15% IONOS
Nordex AG 43,80 1,30% Nordex AG
QIAGEN N.V. 33,99 0,25% QIAGEN N.V.
SAP SE 130,76 -2,94% SAP SE
Sartorius AG Vz. 229,00 4,81% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 51,15 0,10% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 97,70 8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,78 -2,05% TeamViewer
United Internet AG 24,02 -0,58% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,68 -2,25% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 892,72 0,25%

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