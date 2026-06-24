EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Index im Fokus
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24.06.2026 15:59:00
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
Um 15:42 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 3 875,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 526,265 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 3 912,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 903,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 870,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 912,73 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 416,31 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 834,89 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,03 Prozent auf 34,25 EUR), EVOTEC SE (+ 3,23 Prozent auf 4,85 EUR), Sartorius vz (+ 3,06 Prozent auf 219,20 EUR), United Internet (+ 1,51 Prozent auf 24,20 EUR) und IONOS (+ 1,13 Prozent auf 26,94 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-4,88 Prozent auf 50,70 EUR), Nordex (-4,74 Prozent auf 43,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,15 Prozent auf 92,45 EUR), CANCOM SE (-4,05 Prozent auf 22,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,92 Prozent auf 29,38 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 057 596 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 154,374 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
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24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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24.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,15
|-1,56%
|Deutsche Telekom AG
|26,16
|-0,61%
|Eckert & Ziegler
|15,22
|-0,91%
|EVOTEC SE
|4,79
|0,34%
|freenet AG
|24,14
|-0,49%
|IONOS
|26,44
|-2,15%
|Nordex AG
|43,80
|1,30%
|QIAGEN N.V.
|33,99
|0,25%
|SAP SE
|130,76
|-2,94%
|Sartorius AG Vz.
|229,00
|4,81%
|SMA Solar AG
|51,15
|0,10%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|97,70
|8,02%
|TeamViewer
|4,78
|-2,05%
|United Internet AG
|24,02
|-0,58%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,68
|-2,25%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 892,72
|0,25%
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