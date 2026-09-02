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TecDAX-Kursentwicklung 02.09.2026 09:28:30

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Das macht der TecDAX am Mittwoch.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 4 015,00 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 572,448 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 4 014,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 004,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 018,28 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,07 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 236,21 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Wert von 3 634,34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,78 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 1,12 Prozent auf 39,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,95 Prozent auf 68,95 EUR), freenet (+ 0,74) Prozent auf 24,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-2,43 Prozent auf 56,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,02 Prozent auf 32,04 EUR), Nemetschek SE (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,95 EUR) und Bechtle (-1,16 Prozent auf 35,94 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 341 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Nemetschek SE 66,40 -2,14% Nemetschek SE
SAP SE 181,38 -0,86% SAP SE
SMA Solar AG 56,00 -1,50% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 68,00 0,44% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,76 -4,66% TeamViewer
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TecDAX 4 012,70 -0,30%

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