Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Kursentwicklung
|
02.09.2026 09:28:30
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück
Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 4 015,00 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 572,448 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 4 014,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 004,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 018,28 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,07 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 236,21 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Wert von 3 634,34 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,78 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 1,12 Prozent auf 39,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,95 Prozent auf 68,95 EUR), freenet (+ 0,74) Prozent auf 24,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-2,43 Prozent auf 56,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,02 Prozent auf 32,04 EUR), Nemetschek SE (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,95 EUR) und Bechtle (-1,16 Prozent auf 35,94 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 341 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
13:22
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
01.09.26
|SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35,52
|-1,88%
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,58
|0,62%
|Deutsche Telekom AG
|28,40
|0,28%
|freenet AG
|24,16
|-0,08%
|Infineon AG
|55,66
|1,14%
|JENOPTIK AG
|38,86
|-0,51%
|Nemetschek SE
|66,40
|-2,14%
|SAP SE
|181,38
|-0,86%
|SMA Solar AG
|56,00
|-1,50%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,00
|0,44%
|TeamViewer
|6,76
|-4,66%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,66
|-4,45%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 012,70
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.