Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Der TecDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 3 948,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,799 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,181 Prozent auf 3 989,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 981,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 946,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 994,10 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der TecDAX noch bei 3 804,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der TecDAX bei 3 800,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,95 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,63 Prozent auf 148,40 EUR), Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 36,37 EUR) und Kontron (+ 0,78 Prozent auf 20,76 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Nordex (-3,59 Prozent auf 38,12 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR), United Internet (-2,47 Prozent auf 22,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,20 Prozent auf 30,28 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 610 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,027 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at