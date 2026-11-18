Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,78 Prozent schwächer bei 3 958,77 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 583,181 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 3 992,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 990,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 952,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 028,42 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 3,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 015,21 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 051,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 416,46 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 6,63 Prozent auf 119,00 EUR), Siltronic (+ 4,95 Prozent auf 55,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), AIXTRON SE (+ 1,79 Prozent auf 31,88 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-6,22 Prozent auf 32,26 EUR), Nemetschek SE (-5,82 Prozent auf 57,40 EUR), SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,36 Prozent auf 22,46 EUR) und SMA Solar (-2,95 Prozent auf 45,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 920 124 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at