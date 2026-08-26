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Marktbericht 26.08.2026 09:28:49

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

Der TecDAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch sinkt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,64 Prozent auf 4 024,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568,281 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,133 Prozent tiefer bei 4 045,34 Punkten in den Handel, nach 4 050,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 023,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 051,70 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3 769,97 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 4 064,27 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 3 757,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,05 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 37,36 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 35,90 EUR), EVOTEC SE (+ 0,55 Prozent auf 3,27 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,44 Prozent auf 32,06 EUR) und Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 60,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 54,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,78 Prozent auf 30,82 EUR), Sartorius vz (-1,46 Prozent auf 242,90 EUR) und Siltronic (-1,28 Prozent auf 80,95 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 236 763 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,066 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 31,70 -0,06% Carl Zeiss Meditec AG
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Ottobock 60,20 -0,33% Ottobock
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