Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Aufwind

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent auf 3 827,79 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 592,841 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent leichter bei 3 827,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 831,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 824,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 646,41 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 3 497,31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 2,22 Prozent auf 55,25 EUR), EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 6,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,49 Prozent auf 46,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,62 Prozent auf 47,03 EUR) und Infineon (+ 0,27 Prozent auf 42,65 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 118,00 EUR), CANCOM SE (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), IONOS (-0,87 Prozent auf 28,45 EUR), Nordex (-0,85 Prozent auf 32,52 EUR) und HENSOLDT (-0,76 Prozent auf 91,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 300 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

