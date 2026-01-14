HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
14.01.2026 09:29:12
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Aufwind
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent auf 3 827,79 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 592,841 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent leichter bei 3 827,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 831,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 824,19 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 646,41 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 3 497,31 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 2,22 Prozent auf 55,25 EUR), EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 6,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,49 Prozent auf 46,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,62 Prozent auf 47,03 EUR) und Infineon (+ 0,27 Prozent auf 42,65 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 118,00 EUR), CANCOM SE (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), IONOS (-0,87 Prozent auf 28,45 EUR), Nordex (-0,85 Prozent auf 32,52 EUR) und HENSOLDT (-0,76 Prozent auf 91,30 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 300 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
