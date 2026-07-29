Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 3 835,57 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 518,017 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 3 838,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,11 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 827,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 843,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der TecDAX noch bei 3 848,92 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Stand von 3 624,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 890,90 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,83 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 8,16 Prozent auf 53,80 EUR), TeamViewer (+ 3,89 Prozent auf 6,67 EUR), Kontron (+ 3,38 Prozent auf 24,50 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 38,46 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,89 Prozent auf 29,18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,84 Prozent auf 33,48 EUR), PVA TePla (-2,77 Prozent auf 32,30 EUR), Siltronic (-2,29 Prozent auf 70,55 EUR), Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 143,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,58 Prozent auf 68,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 489 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,607 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at