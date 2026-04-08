TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 08.04.2026 09:29:32

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit sattem Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit sattem Kursplus

TecDAX-Handel aktuell.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 4,54 Prozent fester bei 3 581,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 506,542 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,63 Prozent auf 3 584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 578,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 598,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 607,48 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 3 780,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 294,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 9,11 Prozent auf 41,75 EUR), Siltronic (+ 7,50 Prozent auf 58,80 EUR), Sartorius vz (+ 7,40 Prozent auf 223,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,79 Prozent auf 154,20 EUR) und TeamViewer (+ 6,69 Prozent auf 4,62 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-0,87 Prozent auf 45,46 EUR), HENSOLDT (+ 0,30 Prozent auf 81,24 EUR), 1&1 (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR), Nordex (+ 0,84 Prozent auf 45,44 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 31,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 884 789 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
31.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,90 -0,83% 1&1 AG
ATOSS Software AG 80,00 4,99% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 30,94 0,49% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 152,80 5,23% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,50 1,70% freenet AG
HENSOLDT 80,16 -0,02% HENSOLDT
Infineon AG 41,89 7,66% Infineon AG
Nordex AG 44,54 -1,76% Nordex AG
SAP SE 153,84 4,94% SAP SE
Sartorius AG Vz. 222,70 6,45% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 57,90 5,27% Siltronic AG
SMA Solar AG 45,34 -1,73% SMA Solar AG
TeamViewer 4,61 5,25% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 579,59 4,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen