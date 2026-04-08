TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Fokus
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08.04.2026 09:29:32
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit sattem Kursplus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 4,54 Prozent fester bei 3 581,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 506,542 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,63 Prozent auf 3 584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 578,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 598,86 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 607,48 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 3 780,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 294,90 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 9,11 Prozent auf 41,75 EUR), Siltronic (+ 7,50 Prozent auf 58,80 EUR), Sartorius vz (+ 7,40 Prozent auf 223,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,79 Prozent auf 154,20 EUR) und TeamViewer (+ 6,69 Prozent auf 4,62 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-0,87 Prozent auf 45,46 EUR), HENSOLDT (+ 0,30 Prozent auf 81,24 EUR), 1&1 (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR), Nordex (+ 0,84 Prozent auf 45,44 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 31,15 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 884 789 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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