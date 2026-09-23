SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
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23.09.2026 09:28:54
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 4 045,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560,645 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,194 Prozent auf 4 038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 031,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 050,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 038,85 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der TecDAX bei 4 090,64 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3 903,86 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 3 643,56 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,62 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 2,85 Prozent auf 6,49 EUR), HENSOLDT (+ 2,12 Prozent auf 78,94 EUR), OHB SE (+ 2,12 Prozent auf 173,60 EUR), SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR) und Kontron (+ 1,79 Prozent auf 21,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,84 Prozent auf 80,40 EUR), Sartorius vz (-1,19 Prozent auf 250,00 EUR), Infineon (-0,65 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 26,97 EUR) und QIAGEN (-0,35 Prozent auf 38,28 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 340 787 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,057 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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