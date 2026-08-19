BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 19.08.2026 17:58:54

Mittwochshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Mittwochshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Kaum verändert zeigte sich der FTSE 100 letztendlich.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10 743,35 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,202 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 765,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 701,11 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,061 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 600,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 330,55 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 189,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,83 Prozent auf 30,85 GBP), Endeavour Mining (+ 7,49 Prozent auf 44,05 GBP), Croda International (+ 5,25 Prozent auf 32,70 GBP), Glencore (+ 5,24 Prozent auf 5,80 GBP) und Anglo American (+ 4,80 Prozent auf 40,15 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil IG Group (-4,84 Prozent auf 13,18 GBP), Smith Nephew (-3,78 Prozent auf 10,69 GBP), BAE Systems (-2,92 Prozent auf 21,60 GBP), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP) und Aviva (-2,39 Prozent auf 7,19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 667 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 307,257 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAE Systems plc

mehr Nachrichten

Analysen zu BAE Systems plc

mehr Analysen
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aviva PLC Registered Shs 8,31 -0,91% Aviva PLC Registered Shs
Babcock International 13,33 3,01% Babcock International
BAE Systems plc 25,11 0,04% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 149,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Croda International PLC Registered Shs 37,86 -0,99% Croda International PLC Registered Shs
Endeavour Mining PLC 51,12 0,31% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 35,72 -1,81% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,76 0,90% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,56 1,01% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,39 0,59% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1,28 0,35% Lloyds Banking Group
National Grid plc 13,83 0,04% National Grid plc
Smith & Nephew plc 12,50 0,00% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 725,58 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen