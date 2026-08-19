Mittwochshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10 743,35 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,202 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 765,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 701,11 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,061 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 600,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 330,55 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 189,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,83 Prozent auf 30,85 GBP), Endeavour Mining (+ 7,49 Prozent auf 44,05 GBP), Croda International (+ 5,25 Prozent auf 32,70 GBP), Glencore (+ 5,24 Prozent auf 5,80 GBP) und Anglo American (+ 4,80 Prozent auf 40,15 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil IG Group (-4,84 Prozent auf 13,18 GBP), Smith Nephew (-3,78 Prozent auf 10,69 GBP), BAE Systems (-2,92 Prozent auf 21,60 GBP), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP) und Aviva (-2,39 Prozent auf 7,19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 667 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 307,257 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at