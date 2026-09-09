Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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09.09.2026 12:26:50
Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittag leichter
Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 10 756,43 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,546 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 811,44 Punkte an der Kurstafel, nach 10 811,66 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 744,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 811,60 Einheiten.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,688 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 901,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 227,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 242,53 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Aberdeen Group (+ 2,26 Prozent auf 2,53 GBP), Centrica (+ 2,07 Prozent auf 1,56 GBP), BP (+ 1,64 Prozent auf 5,59 GBP), SSE (+ 1,50 Prozent auf 24,30 GBP) und Computacenter (+ 1,40 Prozent auf 52,37 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Auto Trader Group (-3,92 Prozent auf 4,93 GBP), Burberry (-2,64 Prozent auf 10,50 GBP), Bank of Georgia Group (-2,63 Prozent auf 133,40 GBP), Barclays (-2,26 Prozent auf 4,87 GBP) und Games Workshop Group (-2,21 Prozent auf 176,02 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17 306 576 Aktien gehandelt. Mit 631,308 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Computacenter PLC
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|0,80%
|Games Workshop Group PLC
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|HSBC Holdings plc
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|Lloyds Banking Group
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