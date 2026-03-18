Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 10 433,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,983 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 403,54 Punkten, nach 10 403,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 387,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 441,41 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 686,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 837,77 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 705,23 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,85 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Diploma (+ 18,79 Prozent auf 59,75 GBP), easyJet (+ 3,29 Prozent auf 3,74 GBP), Weir Group (+ 3,21 Prozent auf 29,54 GBP), Rolls-Royce (+ 3,20 Prozent auf 12,87 GBP) und Barclays (+ 3,14 Prozent auf 4,06 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-2,33 Prozent auf 2,06 GBP), BAT (-2,02 Prozent auf 44,52 GBP), Unilever (-1,94 Prozent auf 47,85 GBP), Compass Group (-1,90 Prozent auf 22,24 GBP) und Prudential (-1,87 Prozent auf 10,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 12 573 764 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 258,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at