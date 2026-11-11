Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,74 Prozent auf 10 831,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,274 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 751,67 Punkten, nach 10 751,59 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 751,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 841,61 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 552,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 844,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 899,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,85 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 4,02 Prozent auf 33,64 GBP), Anglo American (+ 2,70 Prozent auf 39,21 GBP), Computacenter (+ 2,46 Prozent auf 48,24 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,45 Prozent auf 75,35 GBP) und Endeavour Mining (+ 2,37 Prozent auf 41,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Barratt Developments (-1,61 Prozent auf 3,23 GBP), JD Sports Fashion (-0,68 Prozent auf 0,97 GBP), Diageo (-0,42 Prozent auf 18,88 GBP), Coca-Cola HBC (-0,28 Prozent auf 42,36 GBP) und RELX (-0,27 Prozent auf 29,64 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 391 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at