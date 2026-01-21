Mittwochshandel in London: FTSE 100 im Aufwind

Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwind.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,30 Prozent auf 10 157,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,822 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 126,88 Punkte an der Kurstafel, nach 10 126,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10 159,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 093,67 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,760 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 9 897,42 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 21.10.2025, mit 9 426,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 548,29 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,07 Prozent zu Buche. Bei 10 257,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 6,03 Prozent auf 12,93 GBP), Rio Tinto (+ 5,38 Prozent auf 66,54 GBP), JD Sports Fashion (+ 5,19 Prozent auf 0,82 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,48 Prozent auf 1,74 GBP) und Glencore (+ 3,96 Prozent auf 5,01 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Experian (-5,45 Prozent auf 30,51 GBP), Admiral Group (-2,41 Prozent auf 30,02 GBP), Intermediate Capital Group (-2,23 Prozent auf 19,75 GBP), Ocado Group (-1,82 Prozent auf 2,64 GBP) und Diploma (-1,73 Prozent auf 54,05 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 46 277 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 247,029 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

