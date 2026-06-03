Mittwochshandel in London: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,40 Prozent tiefer bei 10 332,30 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,972 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 373,90 Punkten in den Handel, nach 10 373,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 322,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 383,07 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,740 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 363,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 484,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 787,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 4,73 Prozent auf 23,90 GBP), SSE (+ 3,55 Prozent auf 23,36 GBP), Howden Joinery Group (+ 3,18 Prozent auf 7,79 GBP), Tesco (+ 3,04 Prozent auf 4,44 GBP) und J Sainsbury (+ 2,80 Prozent auf 3,05 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil WPP 2012 (-5,10 Prozent auf 2,64 GBP), Intermediate Capital Group (-4,58 Prozent auf 17,70 GBP), Burberry (-4,27 Prozent auf 11,20 GBP), Fresnillo (-3,71 Prozent auf 31,68 GBP) und Rio Tinto (-2,84 Prozent auf 80,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 73 993 474 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 274,977 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at