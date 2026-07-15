Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt am Mittwochmittag im Minus

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,13 Prozent tiefer bei 10 515,60 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,147 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 529,05 Punkten, nach 10 529,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 443,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 529,05 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,167 Prozent zu. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 10 430,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 559,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 938,32 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 3,63 Prozent auf 2,88 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,68 Prozent auf 18,38 GBP), Persimmon (+ 2,15 Prozent auf 10,75 GBP), Imperial Brands (+ 1,91 Prozent auf 27,23 GBP) und Burberry (+ 1,59 Prozent auf 10,86 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,99 Prozent auf 25,17 GBP), Vodafone Group (-2,23 Prozent auf 1,14 GBP), Endeavour Mining (-2,16 Prozent auf 35,25 GBP), BT Group (-2,01 Prozent auf 1,95 GBP) und ConvaTec (-1,90 Prozent auf 2,07 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 14 754 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,657 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at