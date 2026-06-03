Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,04 Prozent auf 10 368,90 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,972 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 373,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 373,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 357,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 383,07 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,388 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der FTSE 100 10 363,93 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 10 484,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 787,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent aufwärts. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Howden Joinery Group (+ 4,90 Prozent auf 7,92 GBP), United Utilities (+ 1,80 Prozent auf 13,03 GBP), Whitbread (+ 1,57 Prozent auf 23,28 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,52 Prozent auf 0,85 GBP) und SSE (+ 1,46 Prozent auf 22,89 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Intermediate Capital Group (-4,91 Prozent auf 17,64 GBP), easyJet (-4,06 Prozent auf 4,46 GBP), StJamess Place (-1,96 Prozent auf 11,74 GBP), Rolls-Royce (-1,55 Prozent auf 12,61 GBP) und Melrose Industries (-1,45 Prozent auf 4,53 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 693 486 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,977 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at