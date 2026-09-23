Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|FTSE 100-Performance im Fokus
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23.09.2026 17:58:53
Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste
Am Mittwoch beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 10 705,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,201 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 708,79 Punkten, nach 10 708,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 682,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 762,52 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,433 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10 816,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 428,85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 223,32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,58 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 2,75 Prozent auf 5,57 GBP), RELX (+ 2,49 Prozent auf 25,11 GBP), Rentokil Initial (+ 2,05 Prozent auf 3,23 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,99 Prozent auf 35,80 GBP) und Ithaca Energy (+ 1,97 Prozent auf 2,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen JD Sports Fashion (-5,72 Prozent auf 0,74 GBP), Fresnillo (-3,51 Prozent auf 28,89 GBP), Auto Trader Group (-3,31 Prozent auf 4,68 GBP), IG Group (-3,15 Prozent auf 13,20 GBP) und Endeavour Mining (-2,63 Prozent auf 45,96 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 105 355 570 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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