Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Kursentwicklung
|
11.03.2026 17:59:11
Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer
Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 10 353,77 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,960 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 412,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 412,24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 412,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 293,80 Punkten.
FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,669 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.02.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 472,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 703,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 495,99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,05 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 2,89 Prozent auf 5,14 GBP), Rentokil Initial (+ 2,48 Prozent auf 4,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,00 Prozent auf 32,44 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,50 Prozent auf 12,15 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1,44 Prozent auf 133,45 USD). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Legal General (-6,77 Prozent auf 2,41 GBP), Smiths (-4,54 Prozent auf 24,82 GBP), Intermediate Capital Group (-4,44 Prozent auf 15,27 GBP), Fresnillo (-3,64 Prozent auf 36,54 GBP) und Airtel Africa (-2,76 Prozent auf 3,38 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98 338 409 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 262,817 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AstraZeneca PLC
