Mittwochshandel in London: Gewinne im FTSE 100

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 10 091,50 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,856 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 965,17 Punkten in den Handel, nach 9 965,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 091,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 9 965,17 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 806,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 9 870,68 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 663,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,41 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 4,56 Prozent auf 28,68 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,37 Prozent auf 15,52 GBP), Barratt Developments (+ 3,88 Prozent auf 2,73 GBP), Anglo American (+ 3,70 Prozent auf 31,67 GBP) und Antofagasta (+ 3,67 Prozent auf 35,05 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen RS Group (-4,77 Prozent auf 5,59 GBP), BT Group (-1,79 Prozent auf 2,03 GBP), Experian (-1,44 Prozent auf 25,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 34,32 GBP) und RELX (-0,72 Prozent auf 24,12 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 26 116 217 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at