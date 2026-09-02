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Kursverlauf 02.09.2026 22:34:48

Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent stärker bei 29 143,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent leichter bei 29 016,00 Punkten in den Handel, nach 29 077,22 Punkten am Vortag.

Bei 29 165,62 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 971,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,888 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28 274,20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 30 660,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 231,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15,62 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 8,65 Prozent auf 267,40 USD), Constellation Energy (+ 3,47 Prozent auf 290,04 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,42 Prozent auf 852,03 USD), NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 224,41 USD) und T-Mobile US (+ 2,82 Prozent auf 187,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD), CrowdStrike (-5,42 Prozent auf 203,42 USD) und Fortinet (-4,52 Prozent auf 154,54 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 250,00 -0,02% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 179,46 2,21% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 190,20 5,55% Datadog Inc Registered Shs -A-
Fortinet Inc 134,88 1,12% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 22,47 -0,55% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 819,20 -0,72% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 193,82 0,11% NVIDIA Corp.
Palantir 147,56 1,03% Palantir
Palo Alto Networks Inc 286,75 1,08% Palo Alto Networks Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 730,40 -0,64% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
T-Mobile US 160,52 -0,77% T-Mobile US

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NASDAQ 100 29 143,33 0,23%

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