Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,52 Prozent höher bei 53 041,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,856 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,600 Prozent auf 53 083,58 Punkte an der Kurstafel, nach 52 766,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53 227,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 829,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,788 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52 485,03 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 51 307,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45 295,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,63 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4,36 Prozent auf 226,92 USD), Walt Disney (+ 2,44 Prozent auf 108,81 USD), Boeing (+ 1,86 Prozent auf 209,48 USD), Visa (+ 1,71 Prozent auf 379,05 USD) und American Express (+ 1,51 Prozent auf 329,09 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-1,48 Prozent auf 254,29 USD), Microsoft (-1,13 Prozent auf 495,35 USD), Honeywell Technologies (-0,88 Prozent auf 208,13 USD), Cisco (-0,52 Prozent auf 109,17 USD) und Amgen (-0,42 Prozent auf 436,29 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13 157 812 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at