Mittwochshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 49 857,86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,561 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent höher bei 49 696,53 Punkten in den Handel, nach 49 363,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 49 235,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 918,41 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,762 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 442,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 42 677,24 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 3,92 Prozent auf 965,19 USD), Boeing (+ 3,45 Prozent auf 222,42 USD), Amazon (+ 2,16 Prozent auf 264,95 USD), NVIDIA (+ 2,00 Prozent auf 225,02 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,98 Prozent auf 304,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1,30 Prozent auf 194,68 USD), Walmart (-1,05 Prozent auf 132,79 USD), Salesforce (-1,00 Prozent auf 177,62 USD), UnitedHealth (-0,99 Prozent auf 385,40 USD) und 3M (-0,72 Prozent auf 148,29 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 775 163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at