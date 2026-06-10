Mittwochshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Schlussendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,87 Prozent auf 49 918,78 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,222 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,113 Prozent leichter bei 50 814,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50 872,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 909,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50 769,26 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 49 609,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 706,51 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.06.2025, mit 42 866,87 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,18 Prozent zu Buche. 51 660,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 2,77 Prozent auf 83,59 USD), Verizon (+ 2,56 Prozent auf 46,95 USD), Chevron (+ 1,63 Prozent auf 189,80 USD), Walmart (+ 1,44 Prozent auf 120,59 USD) und Travelers (+ 1,04 Prozent auf 303,36 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-6,40 Prozent auf 856,16 USD), Honeywell (-4,55 Prozent auf 205,88 USD), NVIDIA (-3,73 Prozent auf 200,42 USD), Goldman Sachs (-2,98 Prozent auf 1 001,29 USD) und Boeing (-2,57 Prozent auf 209,00 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 40 386 127 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at