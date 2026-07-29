Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Kursentwicklung im Fokus
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29.07.2026 18:01:21
Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus
Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,63 Prozent schwächer bei 51 889,85 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 23,846 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,482 Prozent schwächer bei 52 492,88 Punkten in den Handel, nach 52 747,32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 674,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51 855,80 Punkten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,544 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 182,74 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 48 861,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 632,99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,25 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,48 Prozent auf 187,81 USD), Chevron (+ 2,56 Prozent auf 192,39 USD), Coca-Cola (+ 2,28 Prozent auf 90,28 USD), Visa (+ 1,47 Prozent auf 371,97 USD) und Johnson Johnson (+ 0,61 Prozent auf 268,36 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-6,42 Prozent auf 786,85 USD), Goldman Sachs (-4,73 Prozent auf 984,48 USD), Boeing (-4,61 Prozent auf 211,35 USD), Sherwin-Williams (-3,00 Prozent auf 343,64 USD) und NVIDIA (-2,64 Prozent auf 191,82 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 650 190 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,343 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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