Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 52 353,85 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,991 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,615 Prozent stärker bei 53 110,45 Punkten in den Handel, nach 52 786,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 707,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 314,61 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 54 036,93 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 50 872,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 711,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,52 Prozent auf 212,99 USD), JPMorgan Chase (+ 0,48 Prozent auf 355,22 USD), Cisco (+ 0,31 Prozent auf 109,51 USD), Travelers (+ 0,19 Prozent auf 366,35 USD) und Amgen (-0,05 Prozent auf 392,98 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Nike (-2,68 Prozent auf 37,08 USD), UnitedHealth (-2,52 Prozent auf 390,73 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,47 Prozent auf 327,11 USD), Amazon (-2,15 Prozent auf 251,44 USD) und Procter Gamble (-2,03 Prozent auf 142,63 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 882 159 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at