Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursverlauf 18.02.2026 20:04:15

Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 49 718,56 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,161 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,016 Prozent auf 49 525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 533,19 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 469,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 897,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 46 091,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 556,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,76 Prozent zu. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2,19 Prozent auf 936,12 USD), Amazon (+ 1,98 Prozent auf 205,14 USD), NVIDIA (+ 1,94 Prozent auf 188,55 USD), Walt Disney (+ 1,89 Prozent auf 107,43 USD) und Nike (+ 1,82 Prozent auf 66,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-2,64 Prozent auf 163,19 USD), Procter Gamble (-2,19 Prozent auf 156,05 USD), Boeing (-1,63 Prozent auf 240,06 USD), Walmart (-1,54 Prozent auf 126,86 USD) und Verizon (-1,41 Prozent auf 48,24 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 202 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

mehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachs

mehr Analysen
14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 139,64 0,33% 3M Co.
Amazon 174,26 0,10% Amazon
Apple Inc. 224,15 -0,42% Apple Inc.
Boeing Co. 201,00 -1,08% Boeing Co.
Goldman Sachs 782,00 -1,18% Goldman Sachs
Nike Inc. 54,71 -1,83% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 159,32 -0,21% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 134,52 1,10% Procter & Gamble Co.
Verizon Inc. 41,37 1,51% Verizon Inc.
Walmart 107,60 0,17% Walmart
Walt Disney 89,98 -1,28% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 431,76 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen