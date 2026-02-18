Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 49 718,56 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,161 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,016 Prozent auf 49 525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 533,19 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 469,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 897,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 46 091,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 556,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,76 Prozent zu. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2,19 Prozent auf 936,12 USD), Amazon (+ 1,98 Prozent auf 205,14 USD), NVIDIA (+ 1,94 Prozent auf 188,55 USD), Walt Disney (+ 1,89 Prozent auf 107,43 USD) und Nike (+ 1,82 Prozent auf 66,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-2,64 Prozent auf 163,19 USD), Procter Gamble (-2,19 Prozent auf 156,05 USD), Boeing (-1,63 Prozent auf 240,06 USD), Walmart (-1,54 Prozent auf 126,86 USD) und Verizon (-1,41 Prozent auf 48,24 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 202 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at