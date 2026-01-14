Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der Dow Jones bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 49 038,17 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,323 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,864 Prozent auf 49 616,95 Punkte an der Kurstafel, nach 49 191,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 001,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 195,10 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,932 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 270,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 518,28 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,92 Prozent auf 167,01 USD), Honeywell (+ 1,17 Prozent auf 212,74 USD), Procter Gamble (+ 1,02 Prozent auf 145,71 USD), Nike (+ 1,01 Prozent auf 66,97 USD) und Verizon (+ 0,95 Prozent auf 39,38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-1,90 Prozent auf 182,29 USD), Amazon (-1,65 Prozent auf 238,60 USD), Boeing (-1,56 Prozent auf 240,74 USD), American Express (-1,43 Prozent auf 352,88 USD) und Microsoft (-1,37 Prozent auf 464,22 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 734 737 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,858 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at