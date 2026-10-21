Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün

So bewegte sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,69 Prozent auf 52 856,09 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,02 Prozent auf 51 959,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 495,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52 392,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 860,11 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 048,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 224,64 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 924,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3,94 Prozent auf 251,46 USD), NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 221,97 USD), Goldman Sachs (+ 2,25 Prozent auf 904,72 USD), Caterpillar (+ 2,06 Prozent auf 740,21 USD) und 3M (+ 1,97 Prozent auf 174,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-1,62 Prozent auf 330,95 USD), Procter Gamble (-1,56 Prozent auf 156,84 USD), Nike (-0,92 Prozent auf 37,53 USD), Coca-Cola (-0,87 Prozent auf 92,68 USD) und Johnson Johnson (-0,61 Prozent auf 257,78 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 350 827 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at