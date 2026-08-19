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Index-Performance im Fokus 19.08.2026 16:01:45

Mittwochshandel in New York: Dow Jones steigt zum Start

Mittwochshandel in New York: Dow Jones steigt zum Start

Der Dow Jones hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,47 Prozent fester bei 53 591,73 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,773 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,021 Prozent fester bei 53 354,43 Punkten, nach 53 343,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 53 399,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 621,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52 146,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 363,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 922,27 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,77 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 9,26 Prozent auf 147,69 USD), Amgen (+ 2,71 Prozent auf 436,79 USD), Sherwin-Williams (+ 2,65 Prozent auf 354,43 USD), Salesforce (+ 2,08 Prozent auf 200,22 USD) und Nike (+ 1,32 Prozent auf 40,59 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-1,80 Prozent auf 825,74 USD), Home Depot (-1,60 Prozent auf 288,45 EUR), Goldman Sachs (-1,37 Prozent auf 1 026,25 USD), Honeywell Technologies (-0,94 Prozent auf 225,57 USD) und JPMorgan Chase (-0,82 Prozent auf 360,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 647 719 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Caterpillar Inc. 697,20 -4,13% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 873,20 -2,63% Goldman Sachs
Home Depot 294,90 0,49% Home Depot
Honeywell Technologies 189,70 -3,57% Honeywell Technologies
JPMorgan Chase & Co. 305,55 -2,38% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 130,38 11,51% Merck Co.
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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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