Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Mittwoch klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,87 Prozent auf 46 525,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,871 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,052 Prozent schwächer bei 46 099,86 Punkten, nach 46 124,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 718,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 314,24 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 482,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 48 731,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Wert von 42 587,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,84 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 369,39 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,08 Prozent auf 180,60 USD), Amazon (+ 2,28 Prozent auf 211,97 USD), Amgen (+ 2,24 Prozent auf 356,25 USD), Merck (+ 2,17 Prozent auf 118,90 USD) und Cisco (+ 1,83 Prozent auf 82,34 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,24 Prozent auf 268,90 USD), Chevron (-0,82 Prozent auf 205,10 USD), Travelers (-0,79 Prozent auf 290,69 USD), Nike (-0,79 Prozent auf 53,07 USD) und Walt Disney (-0,40 Prozent auf 96,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11 781 962 Aktien gehandelt. Mit 3,671 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at