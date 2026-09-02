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NASDAQ 100 im Blick 02.09.2026 20:03:42

Mittwochshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Mittwochshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,05 Prozent aufwärts auf 29 092,95 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 29 016,00 Punkte an der Kurstafel, nach 29 077,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 971,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 165,62 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 274,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 660,60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Wert von 23 231,11 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,42 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 7,29 Prozent auf 264,04 USD), NVIDIA (+ 3,64 Prozent auf 225,35 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,99 Prozent auf 32,85 USD), Comcast (+ 2,98 Prozent auf 27,09 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,96 Prozent auf 848,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-10,79 Prozent auf 323,01 USD), Datadog A (-6,37 Prozent auf 209,59 USD), Palantir (-5,96 Prozent auf 169,20 USD), CrowdStrike (-5,63 Prozent auf 202,96 USD) und Fortinet (-5,39 Prozent auf 153,13 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 062 015 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,598 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Alnylam Pharmaceuticals Inc. 229,90 -0,99% Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Comcast Corp. (Class A) 23,09 -0,60% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 179,18 2,05% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 190,20 5,55% Datadog Inc Registered Shs -A-
Fortinet Inc 134,30 0,69% Fortinet Inc
Keurig Dr Pepper Inc 27,98 -0,30% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 22,51 -0,38% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 819,20 -0,72% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 193,78 0,09% NVIDIA Corp.
Palantir 147,12 0,73% Palantir
Palo Alto Networks Inc 286,05 0,83% Palo Alto Networks Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 730,40 -0,64% Regeneron Pharmaceuticals Inc.

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NASDAQ 100 29 143,33 0,23%

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