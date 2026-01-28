Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent stärker bei 25 990,74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,702 Prozent stärker bei 26 121,74 Punkten in den Handel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 974,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 165,08 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 26 012,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 463,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,11 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 954,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), Microchip Technology (+ 6,56 Prozent auf 80,09 USD), Micron Technology (+ 4,76 Prozent auf 429,76 USD), NXP Semiconductors (+ 4,62 Prozent auf 240,02 USD) und Analog Devices (+ 3,94 Prozent auf 315,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-6,56 Prozent auf 570,20 USD), Arm (-4,77 Prozent auf 109,40 USD), PDD (-2,67 Prozent auf 104,06 USD), ASML (-2,54 Prozent auf 1 417,62 USD) und Palantir (-2,49 Prozent auf 161,58 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 770 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,778 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at