Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Der NASDAQ 100 gab sich am Mittwoch schwächer.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,77 Prozent schwächer bei 24 891,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,388 Prozent auf 25 240,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 338,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 681,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 275,26 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,36 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 206,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 435,70 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 21 566,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,25 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 681,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 38,60 Prozent auf 51,67 USD), Old Dominion Freight Line (+ 9,89 Prozent auf 208,54 USD), Amgen (+ 8,15 Prozent auf 366,20 USD), Workday (+ 5,57 Prozent auf 170,15 USD) und Charter A (+ 5,38 Prozent auf 224,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-17,31 Prozent auf 200,19 USD), AppLovin (-16,12 Prozent auf 387,34 USD), Palantir (-11,62 Prozent auf 139,54 USD), Micron Technology (-9,55 Prozent auf 379,40 USD) und Lam Research (-8,83 Prozent auf 209,78 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 63 501 996 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,811 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

