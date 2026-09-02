Alnylam Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076
|Index im Blick
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02.09.2026 16:01:36
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start zurück
Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 28 991,92 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent leichter bei 29 016,00 Punkten in den Handel, nach 29 077,22 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29 070,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 971,90 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 274,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 660,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 231,11 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,02 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 3,87 Prozent auf 255,64 USD), Sandisk (+ 3,07 Prozent auf 1 584,01 USD), Micron Technology (+ 2,44 Prozent auf 956,19 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,13 Prozent auf 841,33 USD) und Lumentum (+ 2,01 Prozent auf 886,39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Palo Alto Networks (-9,30 Prozent auf 328,40 USD), Datadog A (-3,94 Prozent auf 215,02 USD), CrowdStrike (-3,68 Prozent auf 207,15 USD), Fortinet (-2,67 Prozent auf 157,53 USD) und Palantir (-2,43 Prozent auf 175,54 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 2 789 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|229,90
|-0,99%
|CrowdStrike
|179,18
|2,05%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|190,20
|5,55%
|Fortinet Inc
|134,30
|0,69%
|Kraft Heinz Company
|22,51
|-0,38%
|Lumentum Holdings Inc
|742,50
|-0,35%
|Micron Technology Inc.
|819,20
|-0,72%
|NVIDIA Corp.
|193,78
|0,09%
|Palantir
|147,12
|0,73%
|Palo Alto Networks Inc
|286,05
|0,83%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|730,40
|-0,64%
|Sandisk Corp
|1 330,00
|-0,75%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
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