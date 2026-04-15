Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Um 20:01 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 26 013,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,067 Prozent fester bei 25 859,19 Punkten in den Handel, nach 25 842,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 084,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 828,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 380,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 547,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 18 830,23 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,20 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 8,41 Prozent auf 64,73 USD), Datadog A (+ 8,00 Prozent auf 119,42 USD), Zoom Communications (+ 6,92 Prozent auf 88,10 USD), Tesla (+ 6,52 Prozent auf 387,95 USD) und Intuit (+ 5,98 Prozent auf 388,74 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen ASML (-6,40 Prozent auf 1 421,06 USD), KLA-Tencor (-5,82 Prozent auf 1 691,44 USD), Lam Research (-5,18 Prozent auf 258,31 USD), Micron Technology (-4,04 Prozent auf 446,86 USD) und Applied Materials (-3,00 Prozent auf 383,78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 445 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at