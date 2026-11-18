Am dritten Tag der Woche geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Um 15:58 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent auf 27 114,52 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,650 Prozent fester bei 27 177,41 Punkten in den Handel, nach 27 001,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 26 874,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 223,05 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,56 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 29 187,55 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 490,96 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 24 503,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Take Two (+ 6,03 Prozent auf 216,22 USD), Ross Stores (+ 2,58 Prozent auf 226,14 USD), DoorDash (+ 1,72 Prozent auf 167,74 USD), Intuitive Surgical (+ 1,54 Prozent auf 437,17 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,44 Prozent auf 174,33 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-6,29 Prozent auf 46,75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 92,13 USD), Sandisk (-3,88 Prozent auf 766,29 USD), Marvell Technology (-3,72 Prozent auf 143,20 USD) und Nebius (-3,64 Prozent auf 102,18 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 732 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,06 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at