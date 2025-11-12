Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 25 475,12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,504 Prozent auf 25 662,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 533,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 460,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 663,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,224 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 24 221,75 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 23 839,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 070,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 21,45 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,02 Prozent auf 254,20 USD), Microchip Technology (+ 2,69 Prozent auf 56,18 USD), Analog Devices (+ 2,32 Prozent auf 238,82 USD), Starbucks (+ 1,90 Prozent auf 88,06 USD) und ON Semiconductor (+ 1,61 Prozent auf 49,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Palantir (-1,97 Prozent auf 187,19 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,11 Prozent auf 288,50 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,10 Prozent auf 288,10 USD), Verisk Analytics A (-1,09 Prozent auf 212,93 USD) und Apple (-1,03 Prozent auf 272,41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 5 143 832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,176 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at